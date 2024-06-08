«Сумасшедшая бабка»: как звезда 90-х Татьяна Макарова проводит старость

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Попробовав себя в садоводстве, артистка решила, что отложит это занятие лет на 15. Чем же она сейчас занимается?

Звезда 1990-х годов Татьяна Макарова радуется своему статусу бабушки. Об этом она рассказала в интервью «Московскому комсомольцу».

Сексапильная блондинка, под хиты которой когда-то отплясывала вся страна, отмечает 68-летие. Звезда рассказала, что ее очень радует, когда она слышит в свой адрес заветное слово «бабушка».

У нее двое прекрасных внуков. Однако, куда пропала со сцены Татьяна Макарова и чем она занималась все это время — известно мало.

Потеряла сына

Звезда в недавнем интервью поделилась, что уехала из Москвы в Волгоград после смерти сына в 2012 году. Она очень тяжело переносила его уход.

«И в тот момент мне показалось, что больше не только музыки нет в моей жизни, а вообще ничего нет», — рассказала Макарова.

Татьяна объяснила, что ей нужно было время на восстановление, душевную реабилитацию. Звезда поделилась, что в трудную минуту ее спасло наличие младшей дочери. Она сказала, что не сможет жить без мамы, потому что у них одно сердце на двоих. Тогда Макарова поняла, что придется держаться ради нее.

Счастливая старость

Сейчас Татьяна вернулась к жизни. Она проводит много времени с внуками. Артистка поделилась, что ее очень радует, когда ребята называют ее бабушкой и она не понимает людей, которые хотят, чтобы их звали по имени.

«Я вообще сумасшедшая бабка. И очень люблю, когда они меня называют бабушкой», — поделилась Татьяна.

Она также рассказала, что до недавнего времени увлекалась огородом и это выходило у нее очень успешно. Потом Макарова поняла для себя, что трястись за помидоры с огурцами еще рановато и решила отложить садоводство лет на 15.

Пережив до конца горе, Татьяна решила вернуться на сцену, ведь поклонники ее очень ждали. Она отметила, что на этот шаг ее подтолкнули комментарии в интернете. Люди с сожалением спрашивали ушла ли она на совсем и есть ли надежда услышать песни певицы вновь.

От разговора о личной жизни Макарова отшутилась, сказав, что счастье любит тишину, но отметила, что в этой сфере у нее проблем нет.

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