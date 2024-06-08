Срочно к врачу: почему мозоли на стопах не так безобидны, как кажутся

Фото: www.globallookpress.com / M. Baumann

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Неужели это является симптомом серьезного заболевания?

Огрубелость кожи стоп и частое появление мозолей свойственны сахарному диабету. Об этом рассказала врач-дерматолог Александра Филева в беседе с Life.ru.

По словам врача, натереть стопы можно не только новой обувью. Дело в том, что летом у нас отекают ноги, поэтому практически у всех людей в этот период могут возникать мозоли.

«Натереть ногу можно не только новой, но и разношенной обувью. В жару у многих людей ноги отекают, немного увеличиваются в объеме, поэтому даже босоножки и сандалии, которые были по ноге, становятся тесными», — говорит Филева.

В то же время, частые мозоли на ногах могут сигнализировать и о проблемах со здоровьем. Например, если вы часто стали замечать, что кожа на ваших ступнях стала грубой и сухой без видимых причин, то стоит лишний раз сделать анализы и проверить уровень глюкозы в крови.

«На это заболевание также могут указывать сильная жажда и учащенное мочеиспускание», — уточнила специалист.

Также такой симптом часто указывает на недостаток в организме витаминов группы В и витамина Е. Помимо этого, к образованию мозолей чаще склонны люди, у которых есть плоскостопие, нарушение осанки или же патологии, связанные с деформацией костей.

Филева посоветовала людям со подобными симптомами обязательно обратиться к специалисту.

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