В Москве стартовала «Гонка героев Urban» на Поклонной горе

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Участников ждет 27 испытаний.

В московском Парке Победы на Поклонной горе стартовала «Гонка героев Urban». В забеге принимают участие порядка двух тысяч человек.

Первым этапом гонки стал коллективный забег. Всего участникам предстоит справиться с 27 испытаниями на силу и выносливость, в том числе рукоходы, упражнения с утяжелителями и препятствия из бревен.

В финале спортсменам нужно будет преодолеть глубокий бассейн и четырехметровую горку с канатами. На финише каждый участник получит золотой жетон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мае по всей России проходил масштабный полумарафон «ЗаБег. РФ». Десятки регионов объединились, чтобы тысячи спортсменов смогли не просто принять участие в соревновании, а отправиться в путешествие по стране.