«Оказался не моим человеком»: жена Мамаева отказалась рожать в Дубае

Фото: Instagram* / nadihope

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Чем разочаровалась Надежда Санько?

Блогер Надежда Санько — жена футболиста Павла Мамаева — вернулась рожать в Россию. В своих социальных сетях она поделилась, что постоянное проживание в Дубае не устраивает ее по многим причинам.

Надежда сравнила свое отношение к этому городу с романом женщины и мужчины, когда сначала люди наслаждаются романтикой и бабочками в животе, а после начинают замечать недостатки друг друга.

«Дубай оказался „не моим человеком“. Климат (нет смены времен и жара), нет природы, все искусственное, грязный воздух. Энергия не моя, не хочу тут ничего делать. Медицина (нет специалистов). Люди. Ментальность. Деньги везде берут с радостью. А что бы что-то вернуть — не тут-то было. Не мое место для проживания, хотя я знаю тех, кто в восторге», — объяснила знаменитость.

Однако Павел Мамаев все же планирует жить на две страны, поскольку в Эмиратах он владеет футбольной академией совместно с Федором Смоловым.

Около трех лет назад бывшая жена футболиста Алана Мамаева обвинила его в измене и заявила о разводе. Однако не прошло и года, как Павел женился на блогере Надежде Санько. Пара не стала затягивать с наследниками, и уже в 2022 году у них появился первенец — сын Тимофей. А в мае этого года супруги вновь рассказали о грядущем пополнении в семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нюша впервые назвала причину развода с мужем.

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