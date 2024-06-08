«Артхаус, декаданс»: Захарова об обещаниях США санкций против МУС за преследование союзников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Дипломат выступила на сессии «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов» на полях ПМЭФ-2024.

Артхаусом являются обещания Соединенных Штатов о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС) за преследование их союзников. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сессии «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Ненормально то, что, как на днях заявил сенат США, Соединенные Штаты Америки намерены вводить санкции в отношении Международного уголовного суда, если он будет принимать решение в отношении американских союзников. А если в отношении США — это само собой сразу, видимо, расстрел на месте. <…> Вот это и есть <…> артхаус, декаданс», — сказала дипломат.

Западные страны не отказываются полностью от правовых основ, подчеркнула Захарова. По ее словам, США, Великобритания и их союзники подменяют понятия, используя некие правовые институции и опыт.

В конце мая в США пригрозили МУС санкциями в случае выдачи ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В Вашингтоне назвали решение прокурора суда «нелегитимным и заслуживающим международного осуждения».

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ никогда не прекращала диалог с ядерными державами, ведь это часть ее внешнедипломатической концепции, заявила Мария Захарова на ПМЭФ-2024.