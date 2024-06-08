Можно поздравлять? Анастасия Решетова спровоцировала слухи о помолвке

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Бывшая Тимати поделилась с подписчиками неоднозначным снимком.

Модель Анастасия Решетова поделилась с подписчиками в социальных сетях неоднозначным фото. На нем большое кольцо с массивным камнем располагается на безымянном пальце знаменитости.

«Новый маникюр и не только…», — загадочно подписала снимок Анастасия.

Instagram* / volkonskaya.reshetova

Можно ли поздравлять модель с помолвкой или нет — пока неизвестно. Сама Анастасия пока никак не прокомментировала ситуацию.

В последнее время модель не делится подробностями своих отношений. Она также заявляла, что устала комментировать ложные слухи о своей личной жизни и оправдываться за приписываемые ей несуществующие романы с женатыми богачами.

Решетова состояла в отношениях с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым) с 2014 года. В октябре 2019 года у звездной пары родился сын Ратмир, однако уже через 11 месяцев знаменитости объявили о расставании. До сих пор неясно, что стало причиной разрыва. Однако Решетова неоднократно заявляла, что пары часто распадаются после появления первенца на свет.

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