Восьмиметровая горка обрушилась на базе отдыха в Биробиджане, есть пострадавшие

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; Telegram / МЧСЕАО / mchseao; 5-tv.ru

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На месте ЧП работают спасатели.

Восьмиметровая горка обрушилась на базе отдыха в Биробиджане. Об этом сообщили представители МЧС России по Еврейской автономной области в своем Telegram-канале.

У конструкции на базе отдыха «Околица» сломалось перекрытие. В этот момент на ней находились люди, которые, по всей видимости, хотели сфотографироваться.

На место ЧП незамедлительно выехали медики и спасатели. Пострадали семь человек, из них трое были доставлены с переломами различной степени тяжести в больницу.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку. В ходе работ следствие установит, было ли нарушение со стороны владельцев базы.

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