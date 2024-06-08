«Луганщина скорбит»: Пасечник объявил день траура по погибшим при ударе ВСУ

Фото: Telegram / Леонид Пасечник / glava_lnr_info

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Целый подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела украинских боевиков.

В Луганской Народной Республике 8 июня объявлен днем траура по погибшим в результате атаки ВСУ. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.

«Сегодня, 8 июня, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам циничного обстрела Луганска… Луганщина скорбит», — написал он.

Так, в ЛНР приспустили государственные флаги РФ, республики и ее муниципальных образований. Вместе с тем сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия. Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибших, всем пострадавшим пожелал выздоровления.

ВСУ атаковали два многоквартирных дома в Луганске 7 июня. В результате удара обрушился подъезд жилого дома. Он был нанесен целенаправленно по жилым кварталам города. Боевики использовали ракеты АТАСМS, предоставленные США, ранее отметили в Минобороны РФ.

Согласно последним данным, в результате атаки ВСУ пострадали 60 человек, также известно о шести погибших.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о состоянии пострадавших при ударе по Луганску.