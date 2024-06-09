SPF-крем всему голова: советы Роспотребнадзора для защиты кожи летом

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

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Солнечное излучение бывает двух типов: первое поражает только верхние слои кожи, а второе — добирается до глубоких. Как спасти себя?

В летний период необходимо пользоваться SPF-кремом, чтобы защитить кожу от фатальных последствий излучения. Какое средство лучше выбрать — представители Роспотребнадзора эксклюзивно рассказали 5-tv.ru.

«Ультрафиолетовые лучи негативно влияют на нашу кожу, поэтому очень важно обеспечить ей надежную защиту. Солнечное излучение бывает двух типов, каждый из которых по-своему воздействует на наш организм», — объяснили они.

Типы солнечного излучения

UVA-излучение проникает в глубокий слой кожи. Оно травмирует клетки, провоцирует возникновение свободных радикалов, способствует пигментации, запускает процессы фотостарения и изменения в клетках, которые впоследствии могут привести к возникновению меланомы.

UVB-излучение воздействует только на верхний кожный слой — эпидермис. Оно способствует появлению солнечных ожогов, которые в перспективе тоже увеличивают риск возникновения раковых заболеваний.

Выбор SPF-крема

Стоит подобрать крем со смешанным типом фильтра, который защитит сразу от двух видов излучения. Определить, насколько хорошо конкретное средство защищает кожу от ультрафиолетового излучения, можно по маркировкам на его упаковке.

«Один из главных показателей эффективности крема — это SPF, или „sun protection factor“ — „фактор защиты от солнца“. Чем он выше, тем эффективнее будет защитный слой, создаваемый таким средством. Оптимальными считаются продукты с фактором SPF 30 или 50 — они блокируют 97% и 98% UVB-лучей соответственно. Эффективность против UVA-излучения считается отдельно и может обозначаться маркировкой „UVA“ в кружочке или „PA+“ с разным количеством плюсов», — сообщили представители Роспотребнадзора.

Недостаточно просто выбрать хороший крем. Важно еще грамотно его использовать. Нередки случаи, когда разгневанные клиенты винят фирму, производящую солнцезащитный крем, в том, что они сгорели. Не стоит спешить, нужно сначала проверить, верно ли была нанесена SPF-защита.

Правильное применение

Необходимо наносить крем толстым слоем за 15-30 минут до выхода на улицу. Только так он сможет хорошо работать. Чтобы получить полную защиту широкого спектра, потребуется в среднем 28-30 граммов на все тело. На лицо и шею должно уйти около половины чайной ложки крема.

Покрытие необходимо обновлять каждые 2-3 часа. Для тех, кто находится у воды, есть специальное влагостойкое средство, но и его нужно постоянно обновлять. Помимо упомянутого временного интервала, делать это придется и после каждого купания.

«Выбирая солнцезащитный крем, важно помнить следующие рекомендации: в солнечную погоду нужно пользоваться солнцезащитным кремом SPF 30 (или выше), обладающим защитой широкого спектра (UVA/UVB). Для тех, кто сидит весь день у окна в офисе, подойдет SPF 15», — сказали в ведомстве.

Отдельный совет есть для обладателей чувствительной кожи. Стоит присмотреться к крему с пометкой «mineral». Такое средство будет включать в себя минеральные ингредиенты, которые блокируют и рассеивают лучи до их проникновения в кожу.

Для детей лучше выбрать специальные детские крема без спиртов и химических отдушек.

Часто причиной игнорирования SPF-крема становится то, что он оставляет на кожи белые следы. Им пользуются не только на курортах, а и в больших городах, где не каждый чувствует себя комфортно с бледным лицом. Не стоит расстраиваться, ведь выход есть.

«Крема с химическими ингредиентами поглощают ультрафиолетовые лучи до того, как они повредят кожу. Они содержат один или несколько активных ингредиентов. Такой продукт легче втирать в кожу, и он не оставляет белых следов», — поделились представители Роспотребнадзора.

Меры предосторожности

SPF-крем сам по себе безвреден, но стоит помнить, что он предназначен для наружного применения. Категорически нельзя вдыхать солнцезащитный крем. Следует следить, чтобы он никогда не распылялся вокруг или вблизи рта, а также сразу на лицо. Необходимо предварительно нанести его на руку, а затем уже намазать на лицо.

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