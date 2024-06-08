Шаг к примирению? Макаров публично поздравил Кудрявцеву с годовщиной свадьбы

Игорь Макаров и Лера Кудрявцева отмечают 11 лет со дня свадьбы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Неужели супруги снова вместе после громкого скандала?

Телеведущая Лера Кудрявцева, возможно, скоро воссоединиться со своим мужем хоккеистом Игорем Макаровым. Спортсмен поздравил в личном блоге свою жену с годовщиной свадьбы.

Макаров опубликовал фотографию, на которой обнимает Кудрявцеву и целует ее, коротко подписав: «Люблю». На снимке пара выглядит абсолютно счастливой.

Супруги должны были отметить уже 11 лет со дня свадьбы, но проводят этот праздник порознь. Разладом в семейной жизни оказалась алкогольная зависимость Макарова.

Телеведущая долго терпела пагубную привычку мужа, но в какой-то момент не выдержала. В январе она объявила, что ушла от мужа, но решила с ним не разводиться, видимо, таким образом намекая, что все еще можно вернуть.

Пока 53-летняя телеведущая никак не отреагировала на публичное поздравление. Но поклонники пары предположили, что этот шаг со стороны хоккеиста, показывает, что он исправляется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочка Валерии Кудрявцевой — Маша — дала свое первое интервью на популярном шоу федерального телеканала.