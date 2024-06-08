«Моя любимая мамочка»: дочь Заворотнюк поделилась архивными фото актрисы

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Моменты семейного счастья артистки заставили прослезиться многих поклонников.

Дочь Анастасии Заворотнюк — Анна — поделилась в личном блоге душевными фотографиями из далекого детства, когда мама еще была жила, а детство беззаботным.

«Моя любимая мамочка, рядом с тобой вся наша жизнь была озарена светом, радостью, солнцем и любовью. Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой. Ты самая красивая, талантливая, мудрая, добрая, веселая, самая лучшая мама на свете», — подписала Анна Заворотнюк.

На фотографиях народная артистка РФ запечатлена вместе со своими детьми и родными в семейном кругу.

Архивные фото актрисы Анастасии Заворотнюк. Instagram* / anna_zavorotnyuk

Анна пообещала, что никогда не будет сдаваться и постарается быть счастливой.

Этот пост растрогал многих людей, которые всем сердцем любили актрису.

Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии. Пять лет актриса мужественно боролась с болезнью, но врачи не смогли спасти ее. В последние несколько месяцев состояние Заворотнюк резко ухудшилось.

Актрису похоронили 1 июня на аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища. Прощание с ней прошло в Покровском женском монастыре. Проводить артистку в последний путь приехали члены семьи, коллеги, звездные друзья и сотни поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что родные Анастасии Заворотнюк выразили благодарность врачам, которые на протяжении пяти лет помогали актрисе.

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