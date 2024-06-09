Коварство «Википедии»: актер Владимир Щербаков стал жертвой мошенников

Фото: Кадр из к/ф «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ» реж. К. Капица. 2009г

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Артисту позвонили на телефон через популярный мессенджер.

Российский актер Владимир Щербаков стал жертвой мошенников. По данным источника 5-tv.ru, сыгравший Лаврентия Павловича Берию в более чем 20 фильмах актер не понимал, что его обманывают, пока не лишился 150 тысяч рублей.

Все началось 5 июня со звонка с неизвестного номера, причем он шел через популярный мессенджер. Человек представился 57-летнему актеру сотрудником «Википедии», ему требовалось уточнить информацию о карьере и родственниках знаменитости — Щербаков согласился.

Тогда мошенники перешли ко второму этапу своей аферы, продолжая психологически давить на артиста. Неизвестный попросил не бросать трубку, так как должен был якобы уточнить несколько вопросов у главного редактора. Дальше мошенник попросил установить мобильное приложение «Википедии» и сказать код, который придет из СМС — Щербаков сделал это.

Финальный сюжетный поворот для актера мошенники подготовили на самом сайте «Википедия», Щербакова попросили войти в личный кабинет через компьютер. В этот момент артисту пришло СМС о списании 150 тысяч рублей с банковского счета.

Актер в итоге сразу бросил трубку и обратился в банк с просьбой заблокировать карту, что сотрудники и сделали. Правоохранительные органы уточняют детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк получит доступ ко всей информации, связанной с сомнительными денежными переводами, для борьбы с телефонными мошенниками.