«Типичный ребенок»: панда Катюша устроила игры на качелях
Панда Катюша устроила игры на качелях
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1; 5-tv.ru
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Пока мама спит — дочка во всю резвится.
Пока ДинДин крепко спит, Катюша не готова прерывать свои веселые игры даже ночью. Черно-белая непоседа решила восполнить недостаток развлечений, покачавшись на качелях. Видео опубликовала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
«Хитрая Катюша днем наблюдает со своего трона, что происходит вокруг, а ночью идет развлекаться», — подписала кадры Светлана Акулова.
Сначала дочка ДинДин попробовала на зуб дерево, а потом попыталась забраться на качели и вытворять различные акробатические трюки.
Поклонники Катюши не могли не умилиться новыми моментами с их любимой пандой.
«Ну, какой же самостоятельный ребенок»;
«На сколько этому Телепузику хватит качельки?»;
«Душераздирающие зрелище. Посадите ребенка на качели!»;
«Типичный ребенок, хоть и панденок. Сладкая кругленькая булочка», — прокомментировали фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша провела утреннюю гимнастику в своем вольере.