Главу МИД Великобритании разыграли пранкеры

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

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Они представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Главу МИД Британии Дэвида Кэмерона разыграли пранкеры, которые прикинулись бывшим украинским президентом Петром Порошенко. Об этом сообщили в агентстве Reuters.

Отмечается, что Кэмерон решил ответить не на простой звонок, разговор состоялся по видеосвязи. На экране возник человек, который был очень похож на бывшего украинского президента Петра Порошенко — британский политик заподозрил неладное далеко не сразу.

«Глава МИД перестал отвечать, когда пранкер попросил его дать контактные данные других людей», — цитирует заявление внешнеполитического ведомства британское агентство.

После этого разговора было проведено расследование, результаты которого подтвердили смутные подозрения Кэмерона — видеозвонок был сфальсифицирован.

Ранее 5-tv.ru писал, как пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) вынудили сенатора США рассказать о планах на Украину — там также для розыгрыша использовался Петр Порошенко. Какие детали раскрыл американский политик?