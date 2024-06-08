Опубликованы кадры из кабины водителя трамвая в момент ДТП в Кемерово

Фото, видео: Максим Рожко / ТАСС; 5-tv.ru

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В результате страшного ДТП пострадали свыше 140 человек.

Кадры из кабины водителя трамвая в момент столкновения с другим трамваем в Кемерово оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как 23-летняя девушка-водитель трамвая всеми силами пыталась остановить транспортное средство, но ей это не удалось. Как выяснилось позднее, тормоза трамвая были неисправны.

«Летел, сломя голову»: кто управлял трамваем, попавшим в страшную аварию в Кемерово

Страшное ДТП произошло 6 июня. Трамвай врезался в другое транспортное средство на той же линии, в результате чего более 140 человек получили ранения. Пассажиры выпали из салона прямо на проезжую часть дороги, где ехали машины. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент аварии с трамваями.