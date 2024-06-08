«Взялся за нож»: почему пенсионер убил свою внучку и двухлетнюю правнучку

Фото, видео: Прокуратура Красноярского края; 5-tv.ru

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Жестокое убийство произошло в Красноярске.

Пенсионер, убивший свою внучку и двухлетнюю правнучку в Красноярске, мог совершить преступление на почве конфликта из-за документов на дачный участок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону в Telegram-канале.

«Возможная причина конфликта — вопросы собственности на дачный участок. Он попросил свои документы на дачу, чтобы съехать туда, внучка отказала, после чего взялся за нож», — говорится в сообщении.

После устроенной резни пенсионер разгромил сантехнику и устроил потоп горячей водой.

Тела женщины и маленькой девочки обнаружил муж погибшей, он и вызвал правоохранителей.

Жестокая расправа: дедушка зарезал внучку и двухлетнюю правнучку в Красноярске

Пенсионер начал проживать с родственницей недавно, после смерти сожительницы его выселили из прошлой квартиры, и тогда внучка забрала мужчину к себе домой.

По факту данного преступления возбуждено уголовное дело. Пенсионера арестовали на два месяца. За убийство ему грозит тюремный срок на 20 лет либо пожизненное.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге местный житель избил и изнасиловал пенсионерку.