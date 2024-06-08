Несколько суток выживали в лесу: в каком состоянии находятся найденные на Урале дети

Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; Минздрава Свердловской области; 5-tv.ru

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Несовершеннолетние находятся в больнице, с ними работает психолог.

Состояние детей, которых обнаружили в лесу Свердловской области после четырех дней поисков, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил реаниматолог Слободо-Туринской больницы Дилшод Гиëев.

«Дети доставлены бригадой скорой медицинской помощи, госпитализированы в палату интенсивной терапии. Состояние средней тяжести. Сознание адекватное», — отметил специалист.

Кроме того, у детей диагностировано обезвоживание. С ними также работает психолог.

Пропавшие в лесу под Екатеринбургом дети найдены живыми

В медучреждение также незамедлительно приехала мама детей, которая не могла сдержать эмоций. Воссоединение было очень трогательным.

Более 650 человек искали все эти дни 12-летнего мальчика и его десятилетнюю сестру. Дети пошли гулять в лес вместе с дедушкой, но заблудились и разделились. Пожилому мужчине чудом удалось выбраться, а его внуки домой так и не вернулись. Дети пробыли одни в диких условиях несколько дней.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жительницу Адыгеи обвинили в истязании до смерти ее трехлетней дочери.