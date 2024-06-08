В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в сторону Крыма
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Фото: www.globallookpress.com / Sputnik
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О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны страны.
В Черном море уничтожили минувшей ночью два украинских безэкипажных катера, следовавших в сторону Крыма. Об этом сообщили в Минобороны страны.
«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, в течение прошедшей ночи силы ПВО пресекли ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотников. Вражеские объекты были перехвачены и уничтожены над Крымом, Астраханской областью и других регионах страны.