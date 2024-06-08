В Черном море уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в сторону Крыма

Фото: www.globallookpress.com / Sputnik

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны страны.

В Черном море уничтожили минувшей ночью два украинских безэкипажных катера, следовавших в сторону Крыма. Об этом сообщили в Минобороны страны.

«Дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в течение прошедшей ночи силы ПВО пресекли ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотников. Вражеские объекты были перехвачены и уничтожены над Крымом, Астраханской областью и других регионах страны.