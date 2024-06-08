Стали известны подробности суда над экс-главой «Автодора» Кельбахом

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Судебный процесс длится уже два года.

Бывшему председателю правления госкомпании «Автодор» Сергею Кельбаху грозит до 14 лет лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями в момент строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

«Автодор» был заказчиком федеральной целевой программы по строительству первой очереди ЦКАД. На протяжении четырех лет — с 2014 по 2018 год — Кельбах пользовался должностным положением, выяснило следствие. По их версии, в 2015 году он незаконно согласовал оплату за банковскую гарантию почти в четыре миллиона рублей. А спустя два года он, используя деньги Фонда национального благосостояния, согласовал неправомерное предоставление фирме дополнительного аванса в два миллиарда рублей.

Осенью 2021 года ему предъявили обвинение и отправили под домашний арест. А с 2022 года прокурор передал уголовное дело на рассмотрение в суд. При этом изначально его подозревали в хищениях при строительстве объекта. На тот момент Кельбах уже не был председателем правления госкомпании «Автодор». Ушел он с работы по собственному желанию.

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