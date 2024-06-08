Захарова: в атаках на Херсонскую область и Луганск виден натовский почерк

Фото: Река Александр / ТАСС

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Официальный представитель МИД РФ отметила — зверские действия врагов России демонстрируют агонию погрязшего в терроризме режима Владимира Зеленского.

В атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые кварталы Луганска и Херсонской области прослеживается очевидный почерк НАТО. Они демонстрируют всю жестокость киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее речь опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

«Все мировое сообщество должно понимать, что это были заранее спланированные и тщательно подготовленные террористические акции устрашения. Натовский почерк очевиден», — отметила она.

Вместе с тем Захарова заявила — подобные действия киевского режима бессмысленны, они не имеют ничего общего с военной точки зрения. Это говорит только об агонии погрязшего в терроризме режима Владимира Зеленского.

В заключение она добавила, что правоохранители подобные атаки и теракты фиксируют. Причастные к ним понесут «неотвратимое заслуженное наказание».

«Жители российских регионов проявляют мужество и стойкость, сохраняя спокойствие, а ВС РФ готовы максимально оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков», — подытожила Захарова.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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