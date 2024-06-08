Федерацию шахмат России лишили членства в FIDE на несколько лет

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Решение вступит в силу через 60 дней. За это время Россия сможет подать апелляцию.

Россию лишили членства в Международной шахматной федерации (FIDE) на два года после жалобы Украинской шахматной федерации. Об этом ТАСС сообщили в Федерации шахмат России (ФШР).

Решение приняли после того, как Украинская шахматная федерация возмутилась включению в состав Федерации шахмат России региональных федераций новых территорий страны. В документе также заявлено, исключение не затрагивает права игроков, арбитров, тренеров и клубов, входящих в ФШР, на участие в шахматной деятельности.

Решение вступит в силу через 60 дней.

К слову, в феврале 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях лишь в нейтральном статусе. А также объявила — в РФ и Белоруссии официальные шахматные соревнования проводиться не будут. Тогда совет FIDE запретил сборным двух стран участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

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