Умер заслуженный артист России Владимир Латыпов-Догадов

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Актеру было 62 года.

Заслуженный артист России, народный артист Башкирии Владимир Латыпов-Догадов умер в Уфе в возрасте 62 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан, в котором актер служил более 40 лет.

«Сложно говорить… Еще сложнее смириться… После продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан Владимир Латыпов-Догадов», — говорится в сообщении.

Церемония прощания состоится 8 июня с 13:00 до 14:00 по адресу улица Цветочная, 2А, зал «Вознесение».

Владимир Латыпов-Догадов окончил актерское отделение театрального факультета Уфимского государственного института искусств в 1983 году, после чего навсегда связал свою творческую жизнь с Русским драмтеатром. Он исполнил огромное количество ролей. В том числе Латыпов-Догадов играл Собачкина в спектакле «Ах, Невский!..», Егорушку в «Самоубийце», Виктора в «Семейном портрете с посторонним.

Латыпов-Догадов был первым в Башкирии лауреатом премии Союза театральных деятелей республики имени А. Мубарякова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 33 года умер мексиканский актер Дэмиан Лонгория. Артист прославился после озвучивания Майки Блумберг в мультсериале «Переменка».