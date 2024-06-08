Крупный скандал: в США затравили 100-килограммовую победительницу конкурса красоты

Фото: Instagram* / thenamalmiss

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Пользователи сети не смогли спокойно принять победу нестандартной модели.

Победа плюс сайз модели Сары Милликен на конкурсе красоты в США вызвала крупный скандал. Для американцев победа девушки, которая весит около 100 килограммов, оказалась весьма неожиданной, даже несмотря на их толерантные взгляды.

«На конкурсе Мисс Алабама победительница настолько велика, что ей понадобятся по крайней мере два места в авиакомпании и пара удлинителей ремней безопасности», — приводит слова интернет-пользователей издание 7Дней.ru.

Однако 23-летняя Милликен не собирается останавливаться на достигнутом. Ее новая цель — борьба за звание «Мисс Америка». Конкурс должен пройти во Флориде в День благодарения.

Из-за того, что победительницу стали травить в социальных сетях из-за внешности, ей пришлось закрыть доступ к своей странице, а прессе звезда сообщила, что подобные оскорбления «задевают ее лишь на пять минут».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня назвала блогера Сашу Стоуна истеричкой.