Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск в России
София Шафиуллина 146 0
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Фото: JOSE SENA GOULAO / ТАСС
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Разыскивают ее по статье УК.
Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск в России. Информация об этом следует из базы данных МВД РФ.
«Разыскивается по статье УК», — указано в графе «основание для розыска».
О какой именно статье идет речь, не уточняется.
Юлия Тимошенко занимала должность премьер-министра Незалежной несколько месяцев в 2005 году, а также с декабря 2007-го по 3 марта 2010 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что Тимошенко указала на ошибки президента Украины Владимира Зеленского