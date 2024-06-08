«Испытала предательство»: как Асмус отреагировала на тайную свадьбу Харламова

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Актриса уже давно строит свою личную жизнь, но смогла ли она по-настоящему отпустить экс-супруга?

Юморист Гарик Харламов предал экс-супругу Кристину Асмус, женившись на нынешней возлюбленной Катерине Ковальчук. Такое мнение высказала таролог Аделина Панина после слухов об их тайной свадьбе.

Сам юморист радостное событие не подтверждал. Но его избранница дала публике повод так думать. В социальной сети она опубликовала фотографии, сделанные на полароид. На снимках пара стояла на фоне входа во Дворец бракосочетания. Правда, одеты возлюбленные были просто — в джинсах и футболках. Ковальчук держала карточку в руке на фоне шикарного букета из белых пионов и коробочки из-под обручальных колец. Интернет-пользователи тут же решили, что пара все-таки расписалась.

После неоднозначного намека никаких заявлений Асмус не делала. Но таролог уверена — знаменитость, конечно, обо всем узнала и была сильно расстроена.

«Кристина Асмус испытывает чувство предательства, разочарования, как будто сейчас наступила та самая точка, несмотря на уже достаточно давний разрыв», — заявила провидица в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Кроме того, она предположила, что Асмус окончательно поняла, что потеряла Харламова.

«Актриса думает, что бывший муж продолжает ее любить и страдает. Я не вижу, что она искренне желает счастья экс-супругу», — добавила Панина.

К слову, если и Харламов действительно отправился с Ковальчук в ЗАГС, то этот брак стал для него третьим. В 2010 году он связал себя узами брака с Юлией Лещенко из Волгодонска. Девушку он сделал своей помощницей, однако ни рабочие, ни личные отношения их брак не смогли скрепить. Пара рассталась в 2013-м. В том же году юморист женился на актрисе Кристине Асмус. Спустя семь лет они разошлись с громким скандалом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певца Татьяна Буланова не взяла фамилию мужа после свадьбы.