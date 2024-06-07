Подросток случайно убил пристававшего к нему незнакомца в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Молодого человека пока отпустили под подписку о невыезде.

В Москве 17-летний подросток случайно убил пристававшего к нему незнакомого мужчину. Инцидент произошел в Сосинском проезде. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, что между взрослым мужчиной и подростком происходит разговор. При этом молодой человек все время пытается отойти от незнакомца, однако тот всякий раз преграждает ему путь. Тогда подросток ловит момент и неожиданно бьет мужчину в лицо. Тот теряет равновесие и падает.

Как сообщил источник 5-tv.ru, при падении мужчина ударился головой о тротуар и мгновенно скончался.

По факту случившегося, предварительно, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Источник сообщает, что подростка пока отпустили под подписку о невыезде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что предполагаемого убийцу заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева сняли камеры видеонаблюдения в подмосковной Лобне.