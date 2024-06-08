Индексация пенсий в России затронет почти 8 млн работающих пенсионеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АННА_СЕЛИНА

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Возобновить эту меру поддержки населения предложил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

В России индексация пенсий затронет 7,8 миллиона работающих пенсионеров. Такое заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков в беседе с журналистами на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Исходя из текущей ситуации, мы видим, что это решение затронет 7,8 миллиона человек. Это те пенсионеры, которые при достижении пенсионного возраста продолжают свою трудовую деятельность. Соответственно, это решение будет напрямую влиять на их уровень зарплаты», — сказал министр.

Как отметил Котяков, индексация пенсий соответствующей категории граждан начнется, вероятно, с 1 февраля 2025 года. При этом процент пока не определен.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила журналистам на ПМЭФ-2024, что в Социальном фонде достаточно средств на эти цели. Она назвала возобновление индексации пенсии работающих пенсионерам с 1 января 2025-го одним из самых ожидаемых решений для россиян.

«С 1 февраля, как сказал президент [РФ Владимир Путин], решение будет реализовано», — добавила Голикова.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Он подчеркнул, что речь идет об обеспечении социальной справедливости.