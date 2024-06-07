Сорокин на ПМЭФ назвал энергетику одним из основных драйверов экономики

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

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Одна пятая часть всех инвестиций в стране приходится на проекты в сфере энергетики.

Энергетика — один из основных драйверов экономики любого государства. Об этом заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на сессии «Технологическая экосистема будущего: на благо человека и планеты» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Энергетика — один из основных драйверов экономики в любой стране. У нас это примерно одна пятая всех инвестиций, если считать прямым счетом», — отметил Сорокин.

Он добавил, что энергетика дает долгосрочное видение. По его словам, капекс (капитальные затраты) на семь-восемь триллионов рублей в год обеспечивается.

Также Сорокин обратил внимание на то, что 25-30% климатических целей — это энергоэффективность. Это то, чего можно легко достичь, подчеркнул он.

Накануне первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов в ходе ПМЭФ заявил, что развитию экономики России поспособствует энергопереход к низкоуглеродной энергетике.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что акционерный банк «РОССИЯ» совместно с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и группой «ЭНЭЛТ» заключили соглашение об участии в модернизации энергетики Якутии.