Набиуллина: вероятность повышения ключевой ставки выросла

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Инфляция последние месяцы находится в замершем состоянии.

Банк России по-прежнему ожидает, что, перегрев экономики начнет уменьшаться во II квартале 2024 года. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

«Имеющиеся данные пока не позволяют однозначно сказать, по какому сценарию дальше пойдет экономика. В базовом, то есть наиболее вероятном, сценарии мы по-прежнему считаем, что перегрев экономики начнет уменьшаться во II квартале», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что последние месяцы инфляция замерла и не уменьшается, несмотря на сохранение высоких темпов роста.

Набиуллина также сообщила, что выросла вероятность того, что придется поднять ключевую ставку. Этот вопрос рассмотрят на опорном заседании регулятора в июле. На данный момент принято решение сохранить ее в том значении, в котором она находится с декабря прошлого года —это 16%.

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