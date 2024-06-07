Генсек ООН Гутерриш отказался от поездки на саммит по Украине в Швейцарии

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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В этот же день о решении проигнорировать «мирную конференцию» сообщили Аргентина и Мексика.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет на так называемую «мирную конференцию» по Украине в Швейцарии. Об этом сообщил его офис.

Таким образом генсек ООН пополнил ряды мировых лидеров, которые один за одним отказываются ехать на встречу, где глава киевского режима Владимир Зеленский намерен в очередной раз попытаться навязать мировой общественности свой «мирный план».

Ранее в этот день стало известно, что президент Аргентины Хавьер Милей тоже решил проигнорировать конференцию по Украине в Швейцарии, которая пройдет в рамках саммита G7. При этом на самом саммите Милей будет присутствовать по личному приглашению премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Тем самым аргентинский лидер дает понять Зеленскому, что не желает поддерживать его, пишет газета La Nacion со ссылкой на близкие к Милею источники.

Не будет на конференции и делегации от Мексики. Об этом сообщили в посольстве латиноамериканской страны в России. Там заявили, что Мехико выступает за мир и ожидает, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Китай отказался от участия в саммите по Украине в Швейцарии.