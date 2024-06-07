Суд в Москве арестовал подозреваемого в сборе военных сведений француза

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra; 5-tv.ru

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Сотрудник одной из иностранных НКО работал в России более десяти лет.

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал до 5 августа гражданина Франции Винатье Лорана Клода Жана Луи, подозреваемого в сборе военных сведений на территории России. Видео из зала суда появилось в распоряжении 5-tv.ru.

В ходе заседания Винатье признал вину и выразил готовность содействовать следствию. При этом он просил отправить его под домашний арест.

По данным стороны защиты, Винатье — сотрудник швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр Гуманитарного Диалога» и работает в России свыше десяти лет.

Также известно, что подозреваемый — уроженец Нанта, имеет докторскую степень и воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Следствие подозревает Винатье в уклонении от исполнения российского законодательства в отношении иностранных агентов (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ).

Французского гражданина задержали накануне. По данным правоохранителей, он несколько лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, которые при получении иностранными спецслужбами могут быть использованы против РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что Винатье не работал на Францию, и пообещал предоставить соотечественнику консульскую защиту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве признали виновным по административному протоколу о дискредитации армии гражданина Ирана, который в общественном месте носил футболку с гербом Украины.