Европа самостоятельно убивает свою культуру — Путин
Путин: РФ становится носителем европейской культуры, когда Европа ее убивает
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Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow
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В это же самое время Россия становится носителем европейской культуры, отметил президент.
Россия становится носителем европейской культуры, когда Европа ее своими руками убивает. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.
Государство будет опираться на европейскую культуру, но также будет продолжать уважительно относиться к различным традициям прочих народов, которые принадлежат стране. Именно в этом единстве — наша сила, отметил Путин.
Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.