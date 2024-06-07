«Выдавливаем противника»: Путин ответил на вопрос о новой мобилизации

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ежедневно в военкоматы приходят тысяч добровольцев.

В России не планируется новая мобилизация ввиду отсутствия необходимости. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

По его словам, для максимально быстрого достижения целей специальной военной операции контингента для России недостаточно, но Москва придерживается тактики выдавливания противника в Донбассе.

«Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию», — сказал он.

В ходе прошлой мобилизации добровольно удалось призвать на службу 300 тысяч человек. При этом в 2023 году и без нее пришли в военкоматы мужчины. Так, с начала 2024-го контракты с войсками России заключили более 160 тысяч человек.

«Каждый день у нас где-то тысяча с лишним (человек. — Прим. ред.) приходит в военкоматы добровольно», — добавил президент.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриотизм должен стать российской объединительной идеей. Национальная идея РФ должна быть направлена на развитие государства.