Пополнение в семье: дочь Джигана и Оксаны Самойловой «стала мамой»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Семилетняя девочка теперь воспитывает птенцов.

Недавно вылупившиеся в доме блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана птенцы выбрали своей мамой дочь звездной пары Мийю. Об этом Самойлова рассказала своим подписчикам.

Милые пушистики нашли родственную душу в семилетней девочке. Они бегают за ней по двору и не хотят отходить ни на шаг.

«Выбрали Майю мамой», — написала Самойлова в своем блоге.

Недавно Оксана делилась процессом взращивания птенцов. Она рассказала, что они поставили в доме инкубатор и ждали, пока малыши появиться на свет. После их долгожданного появления Самойлова постоянно публикует видео с новыми любимцами. Джиган тоже принимает участие в «воспитании» малюток.

Джиган и Оксана — многодетные родители. Пара воспитывает четырех детей: трех дочек и сына. Самойлова не раз рассказывала, что это нелегкий труд. Потому она старается искать способы разнообразить будни и домашнюю жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Самойлова утерла нос Бородиной на баттле доярок.