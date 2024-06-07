Суд арестовал бывшего замгубернатора Кубани по делу о коррупции

Фото, видео: Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы; 5-tv.ru

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Сергея Власова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Басманный районный суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что Власову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 5 августа 2024 года.

Экс-чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие полагает, что обвиняемый, будучи заместителем губернатора Краснодарского края, лично получил взятку за «общее покровительство и попустительство по службе», которое заключалось в том числе в использовании авторитета при решении вопросов взяткодателя.

Об аресте Власова стало известно 24 мая. До этого он работал в должности заместителя губернатора Краснодарского края с 1 декабря 2022 года.

В марте 2022 года Власов возглавил департамент строительства Краснодарского края, в декабре того же года был назначен на должность вице-губернатора Кубани, курирующего строительную сферу.

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