Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия

Фото: © РИА Новости

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Свое заявление российский лидер сделал на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

Россия исходит из того, что до обмена ядерными ударами между странами мира никогда не дойдет. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Глава государства отметил, что пока не наступил момент, когда возможно применение ядерного оружия. Он напомнил, что система предупреждающих ударов есть только у России и США. В то время как страны Европы в этом вопросе фактически остаются без защиты.

Путин также подчеркнул, что РФ сегодня обладает ядерным потенциалом, мощность ударов которого в несколько раз выше тех, что США нанесли по городам Японии.

«У нас их в разы больше, чем в Европе и США. Если дойдет не дай бог, до того, чего бы очень не хотелось — я перекрещусь — жертвы могут возрасти до бесконечности», — сказал российский лидер.

При этом Путин подчеркнул, что в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны Россия может применить ЯО, что прописано в доктрине.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. В этом году в нем приняли участие более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Главная тема ПМЭФ-2024 — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал условия применения ядерного оружия.