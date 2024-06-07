«Как пылесосы»: Путин заявил об огромных тратах США

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Президент РФ указал на неоколониализм, говоря о действиях Вашингтона. При этом Россия такого себе позволить не может.

Соединенные Штаты потребляют на один триллион долларов в год больше, чем производят. Это является неоколониализмом. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Используя монопольное положение доллара, Соединенные Штаты потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят. Вот выкачивают как бы эти ресурсы из других стран», — сказал он.

Это и есть неоколониализм в современном издании, отметил Путин. Президент также напомнил, что в годы пандемии США и Евросоюз напечатали огромное количество денег и начали скупать товары по всему миру. Из-за таких шагов подскочила продовольственная инфляция. После этого Штаты и ЕС раздали внутри страны эти деньги и стали скупать на мировом продовольственном рынке товары.

«Как пылесосы смели все к себе. И впервые за многие годы они стали не импортерами, а стали покупателями, импортерами продовольственной продукции. И сразу инфляции во всем мире подскочила продовольственная», — заявил глава государства.

При этом Россия не может вести себя таким же образом, как США и Евросоюз, ведь в нашей стране нет такой монополии на мировую валюту, как на доллар в Штатах.

«Мы не ведем себя, и никогда не вели себя как колонисты или неолониалисты», — добавил Путин.

XXVII Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин указал на проблемы в экономике США.