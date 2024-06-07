Путин: на Украине могут снизить возраст мобилизации из-за требований США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexis Sciard; 5-tv.ru

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Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

Возраст мобилизации на Украине может быть снижен по требованию США. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Мы видим эту принудительную мобилизацию в Украине. Безусловно, я не сомневаюсь, возраст мобилизации будет снижаться. Нам достоверно известно из украинских источников, что американцы поставили условие продолжения поддержки — снижение уровня мобилизации по возрасту: 25, 23 года, 20 лет, а может быть, сразу 18 лет», — сказал Путин.

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года. С тех пор она неоднократно ужесточалась. Категории граждан, которые попадают под нее, все время расширяются. Власти страны пытаются привлечь к участию в военных действиях максимальное количество людей, несмотря на их сопротивление.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

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