«В четыре раза мощнее, чем сброшенные бомбы на Японию»: Путин о тактическом оружии РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Европа не должна забывать о своей беззащитности перед ядерными ударами.

Европа не должна забывать о своей полной беззащитности перед ядерными ударами, в отличие от Российской Федерации (РФ) и Соединенных Штатов Америки (США). Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, российское тактическое оружие в четыре раза сильнее и мощнее, чем сброшенные бомбы на Японию. Речь идет о «Толстяке» и «Малыше».

Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.