«Испортил всю красоту»: Боня назвала блогера Сашу Стоуна истеричкой
Виктория Боня назвала блогера Сашу Стоуна истеричкой
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая заявила, что он не умеет привлекать к себе внимание «здоровыми» способами.
Блогер Саша Стоун показал себя с худшей стороны во время съемок шоу одного из федеральных каналов. Об этом телеведущая Виктория Боня рассказала сайту Teleprogramma.pro.
«Этот Саша Стоун — истерическая натура, который испортил всю красоту этого проекта», — сообщила Виктория Боня.
Она отметила, что два сезона, вышедшие раньше, были значительно лучше, а вот приход Стоуна все испортил. Телеведущая объяснила свое мнение тем, что блогер пытался привлекать к себе внмание, быть ярким, но у него это не получилось сделать красиво. Все выглядело нелепо и глупо.
Боня отдельно отметила Джигана и Оксану Самойлову. Она была очень рада их присутствию на проекте.
Примечательно, что юмористка Надежда Сысоева, наоборот, нашла в Стоуне отличную поддержку во время участия в шоу. Она поделилась, что он заботился о ней и во многом помогал.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Муцениеце пришла пешком из Латвии в Россию.