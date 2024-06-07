«Важность прямого общения»: каким сегодня должен быть топ-менеджер медиахолдинга

Фото, видео: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Директор News Media назвал одно самое главное качество руководителя и рассказал про будущее медиарынка.

Хороший топ-менеджер крупного медиахолдинга должен обязательно быть в контакте со всеми сотрудниками. Об этом 5-tv.ru заявил генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«Даже самый топовый менеджер в медиахолдинге должен находиться в непосредственном контакте со всеми сотрудниками. В цифровых медиа, наверное, в отличии от телевидения — это очень важно, потому что там нервы и скорость подачи информации диктует важность вот такого прямого общения», — сказал он.

По словам Иксанова, общение со всеми сотрудниками только кажется сложным, но на самом деле все гораздо проще. Он также сказал, что находится во всех рабочих чатах и общается с каждой редакцией, несмотря на то, что их очень много.

«Я общаюсь напрямую не только с их главными редакторами, но и с непосредственно с корреспондентами, с сотрудниками. У меня благодаря этому есть возможность всегда понимать, что происходит», — говорит он.

Директор News Media добавил, что благодаря этому он имеет возможность быть в курсе всех текущих событий и решать быстро все вопросы, ведь в их работе главное — скорость.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

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