Путин: ускорить решение задач на СВО можно ценой потерь, а нам важнее жизни солдат

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Все планы спецоперации будут реализованы, отметил президент.

Скорость выполнения решений на спецоперации полностью пропорциональна последующим потерям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.

Россия может ускорить решение задач и продвижение в зоне спецоперации, но после этого увеличатся и потери среди военнослужащих, а нашей стране гораздо важнее сохранить жизни наших солдат. Лидер государства также отметил, что все планы по СВО будут обязательно реализованы.

Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.