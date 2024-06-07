«С этого все началось»: Путин назвал условия применения ядерного оружия

Фото, видео: Петр Ковалев / ТАСС; 5-tv.ru

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Российский лидер напомнил, кто первым поднял вопрос возможности использования ЯО.

Россия никогда не начинала риторику о ядерной эскалации. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер напомнил о том, что это на Западе первыми заговорили о «ядерной кнопке».

«Мы так не говорили никогда. С этого все началось. Мы просто ответили, что к этому надо относиться посерьезнее. Сразу же начали говорить, что мы „бряцаем ядерным оружием“. Мы не бряцаем», — сказал Путин.

Он отметил также, что в РФ существует ядерная доктрина, где прописано, что применение Россией ядерного оружия может быть применено в исключительных случаях — при угрозе суверенитету и территориальной целостности страны.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Российская Федерация не будет со всеми «воевать».