Бой проигран: американец попытался избавиться от паука и сжег свой дом

Фото: www.globallookpress.com / © J. Fieber

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Ущерб от борьбы с нежеланным гостем оказался куда больше, чем ожидал мужчина.

В США мужчина, пытаясь избавиться от паука, случайно поджег свой дом. Ожесточенная битва обернулась провалом, сообщила пожарная служба Фресно.

Ненависть к членистоногим чуть не обернулась трагедией для жителя Калифорнии. В выходные мужчина не смог спокойно отдохнуть в собственном доме, заметив в одной из комнат паука. Он вооружился паяльной лампой и вместе с пауком избавился от части дома.

В здании начался пожар. К счастью, в результате никто не пострадал, так как вовремя прибывшим пожарным удалось предотвратить повреждение большей части жилища.

«Нам тоже не нравятся пауки, но никогда не стоит использовать паяльную лампу или любое другое легковоспламеняющееся устройство для борьбы с вредителями», — напомнили в пожарной службе, посоветовав использовать более безопасные методы для борьбы с нежелательными гостями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США внезапно «ожила» отправленная в морг пожилая женщина.