Волочкова резко отреагировала на критику в свой адрес: «Помогите себе сами!»

Анастасия Волочкова призвала критикующих ее образ жизни следить за собой

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Почему балерина отказывается от помощи?

Российская балерина Анастасия Волочкова резко отреагировала на критику в свой адрес от телеведущих Леры Кудрявцевой и Екатерины Гордон. Знаменитость призвала их следить за своей жизнью.

«Видимо, их начинают забывать! И очень удобно докопаться до Волочковой в любом случае и любой ситуации. Мне не интересно, как эти клуши живут. Помогите себе сами!» — высказалась в одном из недавних интервью балерина.

Анастасия Волочкова уверена, что не видит ничего плохого в том, что она позволяет в «хорошей компании» несколько бокалов игристого. Балерина заявила, что каждый живет так, как сам хочет.

«Да я дома у себя с бокалом дорогого просекко с клубникой сижу. И это уже алкоголизм?» — высказалась знаменитость.

Телеведущие Лера Кудрявцева и Екатерина Гордон недавно публично предлагали Анастасии Волочковой помощь. Они уверены — балерина страдает от алкогольной зависимости и злоупотребляет чрезмерно. Сама же Волочкова подобные высказывания не принимает на свой счет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о признаниях Волочковой в том, что нынешние отношения она начала только ради секса.