«В 90-е годы уничтожили потенциал»: Путин призвал оборонку делать и гражданскую продукцию
Путин призвал производителей вооружения делать и гражданскую продукцию
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Гунеев; 5-tv.ru
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По словам президента страны, оборонную промышленность развивать нужно по новому плану.
Владимир Путин призвал производителей вооружения делать и гражданскую продукцию, соответствующим предложением он поделился в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
По словам президента страны, оборонную промышленность развивать нужно именно по этой схеме. У России есть намеченный план, и сейчас получается ему соответствовать.
Кроме того, глава государства заявил, что военные расходы страны обязаны подходить нынешним потребностям и актуальному уровню российской экономики.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Участие в форуме принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. Модератор заседания — Сергей Караганов.