«Меняет как перчатки»: почему Виктория Боня не может выстроить крепкие отношения

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Зацикленная на своей внешности звезда не может найти любовь.

Мечтающая об олигархах Виктория Боня все никак не может найти своего принца. Оказывается, причина в ее слишком подвижной психике и ветренности. Об этом заявила психолог Мария Макаренко в беседе с изданием «Страсти».

Эксперт отметила, что Боня относится к типу истерическо-нарциссического радикала. Такие личности, как правило, известны ветреным поведением.

«Такие девушки быстро влюбляются и быстро теряют интерес. Они очень яркие и всегда привлекают богатых мужчин, потому что умеют раскачивать их эмоции. При этом девушки меняют мужчин как перчатки. Кроме того, у Виктории подвижная психика, и ей важно получать эмоции. Новый мужчина — новые эмоции», — считает психолог.

Такой тип дам делает акцент на своей внешности. Модель зациклена на своей идеальности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Боня сравнила отца своей дочери с бывшим мужем Пелагеи.