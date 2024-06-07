«Потрескивает»: Путин указал на проблемы в экономике США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru

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Российский лидер отметил быстро растущую инфляцию и огромный госдолг Штатов.

В экономике США есть масса проблем, в том числе — огромный госдолг и быстро растущая инфляция. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Глава государства отметил, что фактически фундаментальные основания американской экономики сейчас «потрескивают». США условно задолжали мировой экономике порядка 54,4 триллиона долларов.

И этом притом, что доверие к экономике Штатов уже подорвано, ведь только на период пандемии инфляция в США выросла до 8%.

«А чем же она обеспечена, если еще и сокращается? Ничем. И это проблема. Это безусловная проблема для всех держателей долларовой массы», — сказал Путин.

Он обратил внимание на то, что США условно задолжали мировой экономике порядка 54,4 триллиона долларов.

Российский лидер также указал, что доля Соединенных Штатов в структуре мировой экономики сокращается, что является еще одним шагом к многополярности мировой финансовой системы.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США обеспокоились установлением новых связей РФ с незападными странами на ПМЭФ.