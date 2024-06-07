Баланова назвала самые востребованные ценности у российских телезрителей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Россияне все больше интересуются своим культурным кодом и увлекаются историей страны.

Любовь и уважение к родине стали базовыми ценностями в России, этот запрос отражается и в предпочтениях телезрителей. Об этом заявила генеральный директор Национальной медиа группы (НМГ) Светлана Баланова на сессии «Глобальный vs локальный: как продвигать креативный продукт, основанный на собственной идентичности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Балановой, было проведено исследование на тему того, какие ценности востребованы у россиян в этом году. Его результаты показали, в числе наибольших приоритетов — любовь и уважение к родине.

«Они становятся снова одной из базовых ценностей нашего общества. Это было достаточно долго утеряно. И сейчас мы видим, как год от года эта ценность повышается в рейтинге, когда мы опрашиваем и проводим исследования», — отметила Баланова.

Она также указала на то, что россияне, в первую очередь молодые, все больше интересуются своим культурным кодом и увлекаются историей, мифологией, культурой своей страны. В пример гендиректор НМГ привела выходящую на канале РЕН ТВ программу «Легенды и мифы», в которой, помимо прочего, изучаются исторические прототипы сказочных героев.

«С опасением ставили в эфир, потому что не были уверены, насколько это вызовет интерес, в первую очередь, у молодой аудитории. И было очень приятно увидеть, как быстро эта передача стала популярной», — сказала Баланова.

Также она обратила внимание на интерес россиян к историям о героях среди нас. Об этом свидетельствует популярность шоу «Суперниндзя» на СТС, где обычные люди подвергаются сложным испытаниям. По словам гендиректора НМГ, программа стала востребованной благодаря драматичным рассказам об участниках.

«Там принимаю участие фермеры, спасатели. Люди приходят для того, чтобы рассказать о своей профессии. о своем регионе, о свой семье и так далее. Это как раз тренд на ценности семьи, ценность героя среди нас», — подчеркнула Баланова.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, гендиректор НМГ Светлана Баланова подчеркнула важность общения с молодым поколением на одном языке.