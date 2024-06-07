На ПМЭФ обсудили роль биотехнологий для технологического суверенитета

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Еще одной темой обсуждения стало распространение информации о новых биотехнологиях.

На форуме сегодня много говорили о важности развития биотехнологий для достижения технологического суверенитета. Ведь многое сейчас делается не только для лечения заболеваний, но и для сохранения здоровья россиян. В последние годы даже сформировалась целая отрасль — биоэкономика. На выполнение задач национальной безопасности работают совершенно новые технологии.

«Безопасность как на мировом уровне, на национальном уровне и также на личном уровне. Почему это важно? Потому что биотехнологии, биомедицина — это область, которая не просто затрагивает наше личное пространство, нашу личную жизнь. Это технологии, которые затрагивают нашу биологическую сущность того, что есть. Мы живой организм. И в этом смысле это очень чувствительная сфера для каждого из нас, для нынешнего и будущего поколения», — сказала Мария Воронцова, член президиума общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке».

«Любая биологическая система намного эффективнее, чем-то, что создано техникой. И вот для того, чтобы двигаться дальше, люди думают, что с помощью разных современных технологий начинают редактирование синтетической биологии, уже подключая какие-то информационные системы можно сделать что-то на основе биосистем или биомиметических систем более эффективным, чем-то, что есть сейчас», — отметил директор Научно-исследовательского института системной биологии и медицины Вадим Говорун.

Еще одной темой обсуждения стало распространение информации о новых биотехнологиях. Как подчеркнули участники сессии, важно на всех уровнях образования рассказывать о современных тенденциях в этой сфере. И начинать необходимо со школьной скамьи.